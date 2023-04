Visite découverte Parc du Château Parc du Château Champigneulles Catégories d’évènement: Champigneulles

Visite découverte Parc du Château Parc du Château, 2 juin 2023, Champigneulles. Visite découverte Parc du Château Vendredi 2 juin, 18h30 Parc du Château Entrée libre Découverte du Parc du Château tout au long de l’année. Parc du Château Rue Philippe Martin 54250 Champigneulles Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est Le parc du Château de Bas est un jardin de treize hectares dit « à l’anglaise ». Il est constitué de vastes clairières engazonnées, bordées de bosquets comportant un mélange d’arbres et d’arbustes aux essences communes de notre région. Il compte en tout vingt-six essences différentes… Ses chemins sinueux brisent la monotonie de la perspective et emmènent le promeneur vers des paysages toujours différents. L’ensemble est sillonné par le ruisseau de Saint Barthélemy, qui traverse le parc et vient approvisionner l’étang servant de réserve d’eau à l’ancien moulin à blé construit aux environ de 1350… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

