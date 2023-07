La nuit des chauves-souris à Campagne parc du Château Campagne, 25 août 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Une exceptionnelle diversité de chauves-souris a élu domicile sur le Domaine départemental de Campagne. Un diaporama et une conférence sur le sujet présentent les espèces et le matériel utilisé pour l’observation. Une sortie nocturne fera suite pour identifier des chauves-souris..

parc du Château

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Domaine départemental de Campagne is home to an exceptional diversity of bats. A slide show and lecture on the subject present the species and the equipment used for observation. This will be followed by an evening outing to identify bats.

El Domaine départemental de Campagne alberga una excepcional variedad de murciélagos. Una proyección de diapositivas y una charla sobre el tema presentarán las especies y el equipo utilizado para su observación. A continuación, se realizará una salida nocturna para identificar murciélagos.

Eine außergewöhnliche Vielfalt an Fledermäusen hat sich auf der Domaine départemental de Campagne niedergelassen. Eine Diashow und ein Vortrag zum Thema stellen die Arten und die zur Beobachtung verwendete Ausrüstung vor. Ein nächtlicher Ausflug schließt sich an, um Fledermäuse zu identifizieren.

