Spectacle « L’odyssée des fanfares » parc du Château Campagne, 18 août 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Dans ce nouveau spectacle, Hippolyte Renaud commente des images d’archive diffusées en direct et narre l’épopée des musiques qui ont foulé les rues au cours des siècles.

Pour l’occasion, un orchestre constitué d’instruments à vent et percussions sublimera cette histoire rocambolesque sous la direction de Thomas Fossaert.

Ainsi, reliques et souvenirs sonores ressuscitent en fanfare dans un hommage à ce genre musical qui n’a pas fini de révéler ses secrets….

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . .

parc du Château

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In this new show, Hippolyte Renaud comments on live archive footage and recounts the epic story of the music that has graced the streets over the centuries.

For the occasion, an orchestra of wind and percussion instruments, conducted by Thomas Fossaert, will sublimate this incredible story.

Thus, relics and sonic memories are resurrected with fanfare in a tribute to a musical genre that has yet to reveal all its secrets?

En este nuevo espectáculo, Hippolyte Renaud comenta imágenes de archivo retransmitidas en directo y relata la épica historia de la música que ha adornado las calles a lo largo de los siglos.

Para la ocasión, una orquesta de instrumentos de viento y percusión, dirigida por Thomas Fossaert, sublimará esta increíble historia.

De este modo, reliquias y recuerdos sonoros reviven con fanfarria en un homenaje a un género musical que aún no ha desvelado todos sus secretos?

In dieser neuen Show kommentiert Hippolyte Renaud live gesendetes Archivmaterial und erzählt die Geschichte der Musik, die im Laufe der Jahrhunderte auf den Straßen gespielt hat.

Zu diesem Anlass wird ein Orchester aus Blasinstrumenten und Schlagzeug unter der Leitung von Thomas Fossaert diese abenteuerliche Geschichte veredeln.

So werden Relikte und Klangerinnerungen mit Fanfaren wieder zum Leben erweckt, eine Hommage an ein Musikgenre, das seine Geheimnisse noch immer nicht preisgegeben hat?

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère