Journée « Cultures du monde » à Campagne parc du Château Campagne, 28 juillet 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Autour d’une animation programmée par le Festival « Cultures aux cœurs », venez découvrir les danseurs philippins de l’université de Manille et les danseuses australiennes de Bunjalunj Kunjiel.

En soirée, laisser vous emporter par les rythmes africains de l’association Ziaouley Musique. Le Ziaouli associe, dans un même spectacle, la sculpture (le masque), le tissage (le costume), la musique (l’orchestre, la chanson) et la danse.

15h – Musique et danses

21h- ZRI, un soir au village.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

parc du Château

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Filipino dancers from the University of Manila and the Australian dancers from Bunjalunj Kunjiel.

In the evening, let yourself be carried away by the African rhythms of the Ziaouley Musique association. Ziaouli combines sculpture (the mask), weaving (the costume), music (the orchestra, the song) and dance in a single show.

3pm – Music and dance

9pm- ZRI, an evening in the village

Venga a descubrir a los bailarines filipinos de la Universidad de Manila y a los australianos de Bunjalunj Kunjiel en el marco de un programa organizado por el Festival « Cultures aux cœurs ».

Por la noche, déjese llevar por los ritmos africanos de la asociación Ziaouley Musique. Ziaouli combina en un mismo espectáculo la escultura (la máscara), el tejido (el traje), la música (la orquesta, el canto) y la danza.

15.00 h – Música y danza

21.00 h- ZRI, una velada en el pueblo

Im Rahmen einer vom Festival « Cultures aux c?urs » organisierten Animation lernen Sie die philippinischen Tänzer der Universität Manila und die australischen Tänzerinnen von Bunjalunj Kunjiel kennen.

Lassen Sie sich am Abend von den afrikanischen Rhythmen des Vereins Ziaouley Musique mitreißen. Ziaouli vereint in einer einzigen Aufführung Bildhauerei (die Maske), Weberei (das Kostüm), Musik (das Orchester, das Lied) und Tanz.

15h- Musik und Tänze

21h- ZRI, ein Abend im Dorf

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère