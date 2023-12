Théâtre : Le bal des escargots Parc du Château Cadaujac Catégories d’Évènement: Cadaujac

Gironde Théâtre : Le bal des escargots Parc du Château Cadaujac, 27 janvier 2024, Cadaujac. Cadaujac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27 Théâtre : LES TETES A CLAC présentent « LE BAL DES ESCARGOTS », une comédie de Jean-Claude Martineau. Synopsis :

Paul, surnommé l’escargot par son entourage, marie sa fille Margot. Cette dernière, prenant brusquement conscience que son ami Flavien ressemble à son escargot de père… ne veut plus convoler en justes noces ! Affolement général ! La belle-famille envahit la maison de la « presque mariée », bien résolue à y trouver gîte et couvert pour quelques jours..

Parc du Château Salle des Fêtes du Château

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

