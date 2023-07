FESTIVAL LA BONN’ ZIK – STRANGE O’CLOCK ET FAYGO Parc du Château Bonnétable, 7 juillet 2023, Bonnétable.

Bonnétable,Sarthe

Dans le cadre du festival la bonn’zik chaque vendredi en juillet dans le parc du château à Bonnétable.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 23:00:00. .

Parc du Château

Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire



As part of the festival la bonn’zik every Friday in July in the château grounds in Bonnétable

En el marco de la fiesta de la bonn’zik, todos los viernes de julio en el recinto del castillo de Bonnétable

Im Rahmen des Festivals la bonn’zik jeden Freitag im Juli im Park des Schlosses in Bonnétable

Mise à jour le 2023-06-24 par eSPRIT Pays de la Loire