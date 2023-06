Faites de la musique Parc du Château Blanc Mériel Mériel Catégories d’Évènement: Mériel

Val-d'Oise Faites de la musique Parc du Château Blanc Mériel, 21 juin 2023, Mériel. Faites de la musique Mercredi 21 juin, 19h30 Parc du Château Blanc Fêtez l’été en musique :

La Batucada vous accueillera avec ses percussions.

Puis découvrez Soulavide, Capo 4 et Kingsize 6XL

Le tout dans un endroit bucolique.

Restauration et buvette sur place

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

