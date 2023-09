Exposition de véhicules anciens Parc du château Bagnoles de l’Orne Normandie, 30 septembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par le Club Vedette France.

Exposition de véhicules anciens dans le parc du château de 17h00 à 19h30.

Créé en 1977, le Club Vedette France a vocation à regrouper les amateurs de véhicules automobiles de marques Matford, Ford S.A.F. et Simca équipés d’un moteur huit cylindres en V à soupapes latérales, ainsi que tous les véhicules dérivés et camions, nommés « Vedette »..

2023-09-30 17:00:00 fin : 2023-09-30 19:30:00. .

Parc du château allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by Club Vedette France.

Exhibition of vintage vehicles in the château grounds from 5:00 pm to 7:30 pm.

Founded in 1977, Club Vedette France brings together enthusiasts of Matford, Ford S.A.F. and Simca cars powered by side-valve V8 engines, as well as all derived vehicles and trucks known as « Vedette ».

Organizado por el Club Vedette France.

Exposición de vehículos de época en el recinto del castillo de 17.00 a 19.30 h.

Fundado en 1977, el Club Vedette France reúne a los apasionados de los automóviles Matford, Ford S.A.F. y Simca con motor V8 de válvulas laterales, así como de todos los vehículos y camiones derivados conocidos como « Vedettes ».

Organisiert vom Club Vedette France.

Ausstellung von Oldtimern im Schlosspark von 17.00 bis 19.30 Uhr.

Der Club Vedette France wurde 1977 gegründet und soll Liebhaber von Kraftfahrzeugen der Marken Matford, Ford S.A.F. und Simca mit einem Achtzylinder-V-Motor mit Seitenventilen sowie alle davon abgeleiteten Fahrzeuge und Lastwagen mit dem Namen « Vedette » zusammenbringen.

