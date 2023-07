Fanfare latino : Fissa Papa par la Compagnie Gipsy Pigs Parc du Château Bagnoles de l’Orne Normandie, 23 juillet 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Festival Les Clés de Bagnoles – 20e édition

Enrico Gracias y su orquesta, Los Fissa Papa, quatuor de rue déambulatoire et/ou fixe pour un cocktail sonore jubilatoire qui délasse, déride et déchaîne les foules, transformant n’importe quel coin de rue en dancefloor survolté ! Venez adhérer au fan club du plus grand chanteur vedette tristement méconnu.

Leur crédo musical : cumbias traditionnelles, tubes jazzy version ska, calypsos et rock caliente, reprises de chansons connues ou désuètes en versions festives : « on nous cache tout » (J. Dutronc) style rage against the machine, « rum and coca-cola » (Andrews sisters), « ya mustapha » ou des airs classiques revisités version latino : « gnossienne n°1 », « lettre à élise » et bien d’autres en préparation dans leur studio secret !

Laurent Gruau est « Enrico Gracias » / trombone, harmonica, guiro et chant lead Evrard Moreau est « Evrardo de la Vega » / « Evrard des plaines fertiles » Guitar-Héraut ultime Jérémy Lebrun est « Jean-Pat l’épate » Membre n°1 créateur et directeur du fanclub, traducteur officiel d’Enrico et sousaphoniste accompli aussi Thomas Sirou est « El Pomodore » / « Maracas lover » Membre N°2 et directeur adjoint du fanclub, batteur à roulettes mais préfère quand même les maracas.

Le concert des Clés de Bagnoles débute précisément à 17h00. Aussi, il est recommandé d’arriver à l’heure par respect des artistes et du public déjà présent..

2023-07-23 17:00:00 fin : 2023-07-23 . .

Parc du Château

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Festival Les Clés de Bagnoles ? 20th edition

Enrico Gracias y su orquesta, Los Fissa Papa, a wandering and/or stationary street quartet for a jubilant cocktail of sounds that relaxes, relaxes and unleashes the crowds, transforming any street corner into an overexcited dancefloor! Come and join the fan club of the world?s greatest, and sadly little-known, star singer.

Their musical credo: traditional cumbias, jazzy hits in ska, calypso and caliente rock versions, covers of well-known or outdated songs in festive versions: « on nous cache tout » (J. Dutronc) rage against the machine style, « rum and coca-cola » (Andrews sisters), « ya mustapha » or classic tunes revisited in Latin versions: « gnossienne n°1 », « lettre à élise » and many more in preparation in their secret studio!

Laurent Gruau is « Enrico Gracias » / trombone, harmonica, guiro and lead vocals Evrard Moreau is « Evrardo de la Vega » / « Evrard des plaines fertiles » Ultimate Guitar-Herald Jérémy Lebrun is « Jean-Pat l?épate » Member n°1 creator and director of the fanclub, Enrico?s official translator and accomplished sousaphonist Thomas Sirou is » El Pomodore » / » Maracas lover » Member n°2 and assistant director of the fanclub, drummer on wheels but still prefers maracas.

The Clés de Bagnoles concert starts precisely at 5pm. We therefore recommend arriving on time, out of respect for the artists and the audience already present.

Festival Les Clés de Bagnoles ? 20ª edición

Enrico Gracias y su orquesta, Los Fissa Papa, un cuarteto callejero ambulante y/o estacionario que ofrece un jubiloso cóctel de sonidos que relaja, descontractura y desata a las multitudes, convirtiendo cualquier esquina en una pista de baile sobreexcitada Ven y únete al club de fans del mejor cantautor del mundo.

Su credo musical: cumbias tradicionales, éxitos jazzísticos en versiones ska, calypso y rock caliente, versiones de canciones conocidas o pasadas de moda en versiones festivas: « on nous cache tout » (J. Dutronc) rage against the machine style, « rum and coca-cola » (Andrews sisters), « ya mustapha » o temas clásicos revisitados en versiones latinas: « gnossienne n°1 », « lettre à élise » ¡y muchos más en preparación en su estudio secreto!

Laurent Gruau es « Enrico Gracias » / trombón, armónica, guiro y voz principal Evrard Moreau es « Evrardo de la Vega » / « Evrard des plaines fertiles » Ultimate Guitar-Herald Jérémy Lebrun es « Jean-Pat l?épate » Miembro n°1 creador y director del club de fans, traductor oficial de Enrico y consumado sousafonista Thomas Sirou es » El Pomodore » / » Maracas lover » Miembro n°2 y director adjunto del club de fans, batería sobre ruedas pero sigue prefiriendo las maracas.

El concierto de Clés de Bagnoles comienza a las 17.00 horas. Por tanto, le recomendamos que llegue a tiempo, por respeto a los artistas y al público ya presente.

Festival Les Clés de Bagnoles? 20. Ausgabe

Enrico Gracias y su orquesta, Los Fissa Papa, ein Straßenquartett, das auf Wanderschaft geht und/oder feststeht, für einen jubelnden Klangcocktail, der die Massen entspannt, erheitert und entfesselt und jede Straßenecke in einen überdrehten Dancefloor verwandelt! Werden Sie Mitglied im Fanclub des größten, traurig verkannten Sängerstars.

Ihr musikalisches Credo: traditionelle Cumbias, jazzige Hits in Ska-, Calypso- und Caliente-Rock-Versionen, Coverversionen bekannter oder veralteter Lieder in festlichen Versionen: « On nous cache tout » (J. Dutronc) im Stil von « rage against the machine », « rum and coca-cola » (Andrews sisters), « ya mustapha » oder klassische Melodien in Latinoversion: « gnossienne n°1 », « lettre à elise » und viele andere, die in ihrem geheimen Studio vorbereitet werden!

Laurent Gruau ist « Enrico Gracias » / Posaune, Mundharmonika, Guiro und Leadgesang Evrard Moreau ist « Evrardo de la Vega » / « Evrard des plaines fertiles » Ultimativer Gitarrenheld Jérémy Lebrun ist « Jean-Pat l?thomas Sirou ist « El Pomodore » / « Maracas lover », Mitglied Nr. 2 und stellvertretender Leiter des Fanclubs, ein Schlagzeuger auf Rädern, der aber trotzdem Maracas bevorzugt.

Das Konzert von Les Clés de Bagnoles beginnt um 17 Uhr. Aus Respekt vor den Künstlern und dem bereits anwesenden Publikum ist es ratsam, pünktlich zu erscheinen.

