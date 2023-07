Théâtre : « Jean-Claude dans le ventre de son fils » Parc du Château Bagnoles de l’Orne Normandie, 7 juillet 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Festival Les Vendredis de l’Été – 26e édition

Théâtre de Rue : « Jean-Claude dans le ventre de son fils » par Le Grand Colossal Théâtre.

Jean-Claude et Valérie sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fils : Toto. 110 kg. Après quinze mois de gestation et dix jours d’accouchement, la mère et l’enfant vont bien.

Le spectacle transpose de manière profane et burlesque le récit mythologique de Jonas, pour en faire une critique de l’idéologie néo-libérale. Jonas, l’homme appelé par Dieu à une destinée prophétique fuit son destin jusqu’à se faire avaler par un monstre marin. Dans notre transposition, Jean-Claude fait l’expérience de la paternité et de la vie de famille. En essayant de les combiner avec les valeurs individualistes de la société libérale, il finira littéralement avalé par sa progéniture.

Avec : Sebastien Delpy, Nicolas Di Mambro, Sylvain Tempier et Aline Vaudan

Aide à la création, co-production et résidence : Les Ateliers Frappaz – CNAR de Villeurbanne (69), Les Ateliers 231 – CNAR de Sotteville-lès-Rouen (76), Le Daki-Ling – Marseille (13), Le Festival des 3 Eléphants avec Le Théâtre – Scène conventionnée de Laval (53), Notre Dame de Monts et les villes de la Déferlante de Printemps (85) : Les Sables d’Olonnes, Noirmoutier, et St Gilles Croix de vie.

Avec le soutien de la DRAC Ile de France, de l’Adami et de la Spedidam.

Tout public à partir 10 ans (compagnie programmée dans le cadre du réseau Renar). Le spectacle débute précisément à 21h00. Aussi, il est recommandé d’arriver à l’heure par respect des artistes et du public présent..

2023-07-07 21:00:00 fin : 2023-07-07 22:00:00

Parc du Château

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Festival Les Vendredis de l?Été ? 26th edition

Street Theatre: « Jean-Claude dans le ventre de son fils » by Le Grand Colossal Théâtre.

Jean-Claude and Valérie are delighted to announce the birth of their son: Toto. 110 kg. After a fifteen-month gestation period and a ten-day delivery, both mother and child are doing well.

The show takes the mythological tale of Jonah and turns it into a slapstick critique of neo-liberal ideology. Jonah, the man called by God to a prophetic destiny, flees his fate until he is swallowed by a sea monster. In our transposition, Jean-Claude experiences fatherhood and family life. In trying to combine them with the individualistic values of liberal society, he ends up literally swallowed by his offspring.

With : Sebastien Delpy, Nicolas Di Mambro, Sylvain Tempier and Aline Vaudan

Creative support, co-production and residency: Les Ateliers Frappaz ? CNAR de Villeurbanne (69), Les Ateliers 231 ? CNAR de Sotteville-lès-Rouen (76), Le Daki-Ling ? Marseille (13), Festival des 3 Eléphants with Le Théâtre ? Scène conventionnée de Laval (53), Notre Dame de Monts and the Déferlante de Printemps towns (85): Les Sables d?Olonnes, Noirmoutier, and St Gilles Croix de vie.

With support from DRAC Ile de France, Adami and Spedidam.

For audiences aged 10 and over (programmed as part of the Renar network). The show starts precisely at 9:00 pm. Please arrive on time, out of respect for the artists and the audience.

Festival Les Vendredis de l’Été ? 26ª edición

Teatro de calle: « Jean-Claude dans le ventre de son fils » de Le Grand Colossal Théâtre.

Jean-Claude y Valérie están encantados de anunciar el nacimiento de su hijo: Toto. 110 kg. Tras quince meses de gestación y diez días de parto, tanto la madre como el niño se encuentran bien.

El espectáculo toma la historia mitológica de Jonás y la convierte en una crítica profana y bufa de la ideología neoliberal. Jonás, el hombre llamado por Dios a un destino profético, huye de su destino hasta que es engullido por un monstruo marino. En nuestra transposición, Jean-Claude experimenta la paternidad y la vida familiar. Al intentar combinarlos con los valores individualistas de la sociedad liberal, acaba literalmente engullido por su prole.

Protagonistas : Sébastien Delpy, Nicolas Di Mambro, Sylvain Tempier y Aline Vaudan

Apoyo creativo, coproducción y residencia: Les Ateliers Frappaz ? CNAR de Villeurbanne (69), Les Ateliers 231 ? CNAR de Sotteville-lès-Rouen (76), Le Daki-Ling ? Marsella (13), Festival des 3 Eléphants con Le Théâtre ? Scène conventionnée de Laval (53), Notre Dame de Monts y las ciudades Déferlante de Printemps (85): Les Sables d’Olonnes, Noirmoutier y St Gilles Croix de vie.

Con el apoyo de DRAC Ile de France, Adami y Spedidam.

Para todos los públicos a partir de 10 años (compañía programada en el marco de la red Renar). El espectáculo comienza a las 21:00 h. Por tanto, le recomendamos que llegue puntualmente, por respeto a los artistas y al público.

Festival Les Vendredis de l’Été ? 26. Ausgabe

Straßentheater: « Jean-Claude dans le ventre de son fils » von Le Grand Colossal Théâtre.

Jean-Claude und Valérie freuen sich, die Geburt ihres Sohnes bekannt zu geben: Toto. 110 kg. Nach fünfzehn Monaten Schwangerschaft und zehn Tagen Entbindung geht es Mutter und Kind gut.

Das Stück setzt die mythologische Erzählung von Jonas auf weltliche und burleske Weise um, um daraus eine Kritik an der neoliberalen Ideologie zu machen. Jonas, der von Gott zu einem prophetischen Schicksal berufene Mann, flieht vor seinem Schicksal, bis er von einem Seeungeheuer verschluckt wird. In unserer Umsetzung macht Jean-Claude Erfahrungen mit der Vaterschaft und dem Familienleben. Bei dem Versuch, diese mit den individualistischen Werten der liberalen Gesellschaft zu kombinieren, wird er am Ende buchstäblich von seinem Nachwuchs verschlungen.

Mit: Sebastien Delpy, Nicolas Di Mambro, Sylvain Tempier und Aline Vaudan

Schaffenshilfe, Koproduktion und Wohnsitz: Les Ateliers Frappaz ? CNAR de Villeurbanne (69), Les Ateliers 231? CNAR von Sotteville-lès-Rouen (76), Le Daki-Ling ? Marseille (13), Le Festival des 3 Eléphants mit Le Théâtre? Scène conventionnée de Laval (53), Notre Dame de Monts und den Städten der Déferlante de Printemps (85) : Les Sables d’Olonnes, Noirmoutier und St Gilles Croix de vie.

Mit der Unterstützung der DRAC Ile de France, der Adami und der Spedidam.

Für alle Zuschauer ab 10 Jahren (im Rahmen des Renar-Netzwerks programmiert). Die Vorstellung beginnt um 21.00 Uhr. Es wird empfohlen, aus Respekt vor den Künstlern und dem Publikum pünktlich zu erscheinen.

