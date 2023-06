Ibrahim Maalouf, interprète Capacity to love Parc du château à Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire, 24 juin 2023, Sully-sur-Loire.

Ibrahim Maalouf, interprète Capacity to love Samedi 24 juin, 21h00 Parc du château à Sully-sur-Loire Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Ibrahim Maalouf, trompette

Jamais là où on l’attend, avec son dernier album Capacity to Love, Ibrahim Maalouf compte bien marquer les esprits.

À la fois populaire et inédite, surprenante et innovante, sa musique produite entre les États-Unis et l’Europe est urbaine et inspirée de toutes les cultures auxquelles Ibrahim s’intéresse depuis toujours.

Parc du château à Sully-sur-Loire chemin de la salle verte, Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 14670 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-sully.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T21:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

