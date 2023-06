David Encho interprète Family Tree Parc du château à Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire, 24 juin 2023, Sully-sur-Loire.

David Encho interprète Family Tree Samedi 24 juin, 18h30 Parc du château à Sully-sur-Loire Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

David Enhco Quartet :

David Enhco, trompette

Paul Lay, piano

Florent Nisse, contrebasse

Gautier Garrigue, batterie

Quatuor Voce :

Cécile Roubin, violon

Sarah Dayan, violon

Guillaume Becker, alto

Lydia Shelley, violoncelle

La musique classique et le jazz ont atteint leurs plus hauts sommets à travers une formation parfaite : le quatuor. Quatuor à cordes pour l’une, quartet avec trompette (ou saxophone), piano, contrebasse et batterie pour l’autre.

Oser la réunion de ces deux pôles, voilà le pari de David Enhco avec sa nouvelle création Family Tree.

En alliant à son quartet l’un des meilleurs quatuors à cordes français, David Enhco célèbre avec inspiration l’union de la musique classique et du jazz. Les arrangements, confiés à son frère Thomas, naviguent entre standards de jazz de John Lewis, musique pop d’Elliott Smith, musique classique du XXe siècle de Poulenc, baroque de Monteverdi et œuvres nouvelles. Entre les ramifications de Family Tree s’épanouissent la finesse du jeu du Quatuor Voce, le chant poétique de la trompette, la précision de la sélection rythmique pour créer un véritable kaléidoscope d’influences, de formes, de rythmes et de couleurs.

Parc du château à Sully-sur-Loire chemin de la salle verte, Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 14670 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:30:00+02:00 – 2023-06-24T20:30:00+02:00

