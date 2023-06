Yannick Noah Parc du château à Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire, 23 juin 2023, Sully-sur-Loire.

Yannick Noah Vendredi 23 juin, 21h00 Parc du château à Sully-sur-Loire Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Yannick Noah, chant

Tennisman de renom, Yannick Noah est le seul sportif à avoir jamais réussi une reconversion musicale. À la croisée de deux passions, le sport et la musique et de deux patries, la France et le Cameroun, il chante sur scène, avec son énergie légendaire, ses plus grands tubes mais aussi plusieurs titres extraits de son dernier album La Marfée.

Parc du château à Sully-sur-Loire chemin de la salle verte, Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 14670 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T21:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00

Etienne Boulanger