Mariana Ramos Parc du château à Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire, 23 juin 2023, Sully-sur-Loire.

Mariana Ramos Vendredi 23 juin, 18h30 Parc du château à Sully-sur-Loire Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Mariana Ramos, chant

Antonio Santos Viera, piano

Paulo Bouwman, guitare

Thierry Jean-Pierre, basse

Tuur Moens, batterie

Maryll Abbas, accordéon

Nora Kamm, saxophone, flûte

L’orchestre a déjà commencé quand Mariana Ramos arrive sur scène. Démarche souple, quelque langueur, entre diva jazz et agilité féline, elle entame son chant, animée par un feu doux et qui grandit vite, tendresse et véhémence à la fois.

Piano, cavaquinho, basse, batterie et autres percussions déploient un écrin musical acoustique mystérieusement sophistiqué et simple à la fois pour sa voix qui peut-être crépusculaire comme la morna créole, et le brûlant funaná ou le batuque, battement traditionnel farouche des femmes du Cap-Vert, son archipel d’origine.

Parc du château à Sully-sur-Loire chemin de la salle verte, Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 14670 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-sully.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T20:30:00+02:00

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T20:30:00+02:00

concert – sorties – musique – festival

Lio Baunot