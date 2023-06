Adé Parc du château à Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire, 22 juin 2023, Sully-sur-Loire.

Adé Jeudi 22 juin, 20h30 Parc du château à Sully-sur-Loire Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Adé, chant

Yoann Marra, guitare, Lap Steal

Simon Quenea, batterie

Sébastien Richelieu, basse

Pierre Simon, guitare

À tout juste 27 ans, Adé nous présente Et alors ? son premier album solo, après l’aventure intense de Thérapie Taxi.

À cheval entre pop luxuriante et country futuriste, Adé a trouvé le bon galop, traversant en Amazone, avec justesse, aplomb et un rien de candeur, les multiples paysages de l’amour et ses météos changeantes, ses zones de turbulences et ses accalmies solaires. Dans une atmosphère de saloon perdu sous la lune, elle chante, mélancolique, « les cœurs brisés vous souhaitent une bonne année », mais les années qui s’ouvrent pour Adé s’annoncent assurément radieuses.

Parc du château à Sully-sur-Loire chemin de la salle verte, Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 14670 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-sully.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T20:30:00+02:00 – 2023-06-22T22:30:00+02:00

2023-06-22T20:30:00+02:00 – 2023-06-22T22:30:00+02:00

concert – sorties – musique – festival

Fanny Latour-Lambert