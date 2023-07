BALADE EN NATURE ACCOMPAGNEE – BENA BALADE – LE CHAMPILAMBART Parc du Champilambart Vallet, 18 juillet 2023, Vallet.

Vallet,Loire-Atlantique

Offrez-vous un moment de détente dans la nature avec une balade accompagnée à Vallet.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 16:00:00. EUR.

Parc du Champilambart

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Relax in nature with a guided walk in Vallet

Relájese en la naturaleza con un paseo guiado por Vallet

Gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung in der Natur bei einem begleiteten Spaziergang in Vallet

Mise à jour le 2023-07-07 par eSPRIT Pays de la Loire