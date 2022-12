Festicolor Parc du centre de Loisirs Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Festicolor Parc du centre de Loisirs, 1 juin 2023, Meung-sur-loire. Festicolor Jeudi 1 juin 2023, 18h45 Parc du centre de Loisirs

Voir https://www.festicolor.com/

Rendez-vous en juin pour le Festicolor 2023 ! Parc du centre de Loisirs 21 Rue de Blois, Meung-sur-loire Meung-sur-loire Festival incontournable du Loiret ! Festicolor fête cette année ses 20 ans ! Une programmation musicale variée avec une première soirée du jeudi 1er juin, gratuite, qui sera consacrée aux talents locaux comme chaque année. Les horaires donnés sont susceptibles d’être modifiés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T18:45:00+02:00

2023-06-01T23:30:00+02:00 © Pixabay

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Autres Lieu Parc du centre de Loisirs Adresse 21 Rue de Blois, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Parc du centre de Loisirs Meung-sur-loire

Parc du centre de Loisirs Meung-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/

Festicolor Parc du centre de Loisirs 2023-06-01 was last modified: by Festicolor Parc du centre de Loisirs Parc du centre de Loisirs 1 juin 2023 Meung-sur-Loire Parc du centre de Loisirs Meung-sur-loire

Meung-sur-loire