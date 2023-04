Sea, sex and flowers à Joinville Parc du Cavé, 3 juin 2023, Joinville.

Sea, sex and flowers à Joinville Samedi 3 juin, 10h00 Parc du Cavé prix libre

Sea, sex and flowers

Tout, tout, tout ! Vous saurez tout sur la vie intime des fleurs. Elles ont su s’adapter et conquérir le monde grâce à leur reproduction ingénieuse et diversifiée. Un cours de sexualité à partir de quelques exemples locaux.

Parc du Cavé Place de la Grève, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 0325945970 [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 12 63 27 »}] Parc public installé sur une « île » entre Marne et Bief, en bordure immédiate du centre historique de Joinville. Il est doté d’une composition végétale simple et romantique organisée autour d’un pigeonnier. L’ensemble a été restauré et rouvert au public en 2015, après trois décennies de fermeture. La promenade consiste en une petite boucle piétonne qui relie la passerelle au pigeonnier. Depuis le parc, il est possible de poursuivre la promenade au nord en direction de la vieille ville et du pittoresque quai des Peceaux. Depuis le pigeonnier un cheminement en montée est également possible en direction de la gare. Le parc du Cavé est accessible depuis la rue des Capucins, depuis la place de la Grève (derrière le PIJ) et depuis la rue Aristide Briand (vers la voie ferrée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

©andrieux