Marché Nocturne Aux Balades Créatives parc du castel Strasbourg Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Marché Nocturne Aux Balades Créatives parc du castel Strasbourg, 17 juin 2023, Strasbourg. Marché Nocturne Aux Balades Créatives Samedi 17 juin, 15h00 parc du castel Entrée libre. Animations gratuites. Venez partager un bon moment avec nos créateurs dans une ambiance festive. Et préparer les cadeaux pour la fête des papas le lendemain.

Avec en plus des ateliers GRATUITS! Au programme Atelier customisation d’une cravate pour ton papa ou celui que tu aime Manège écologique

Jeux surdimensionnés ou en bois

Concours de dessins

Concerts : Duo « Souk »

Restauration sur place: Agir autrement, Nath’RI, La fabrique de Sophie, Petites Gourmandises L’association Aux balades créatives a pour but de promouvoir le fait main local et animer la ville. Retrouvez les 33 créateurs au Parc du Castel, un lieu ou il fait bon vivre en famille ou entre ami(e)s !

Attention, même en cas de pluie, nous serons présents! parc du castel Avenue françois mitterrand Strasbourg 67201 Poteries Bas-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00 marché nocturne ambiance Marché nocturne Aux balades créatives Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu parc du castel Adresse Avenue françois mitterrand Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville parc du castel Strasbourg

parc du castel Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Marché Nocturne Aux Balades Créatives parc du castel Strasbourg 2023-06-17 was last modified: by Marché Nocturne Aux Balades Créatives parc du castel Strasbourg parc du castel Strasbourg 17 juin 2023