Après-midi des arts partagés Dimanche 2 juillet, 15h00 Parc du Castel Entrée libre

A l’occasion de leur spectacle de fin d’année, plus de 250 élèves investiront le parc !

Au détour d’un bosquet, vous pourrez découvrir des prestations de danse, écouter un duo de flûtes sous les arbres et bien d’autres surprises encore…

Le BrassBand Côtes et Cuivres clôturera en beauté cet après-midi des arts partagés par une représentation aux alentours de 20h.

Des stands de boissons et gourmandises seront tenus par des associations Floiracaises.

N’hésitez pas à apporter votre pique-nique pour prolonger ces moments de convivialité.

Parc du Castel 33270 Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T21:00:00+02:00

spectacle musique