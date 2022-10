Festival des Hauts de Garonne Parc du Castel Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Festival des Hauts de Garonne Parc du Castel, 30 juin 2023, Floirac. Festival des Hauts de Garonne Vendredi 30 juin 2023, 20h45 Parc du Castel

Entrée libre

Musiques du monde Parc du Castel 33270 Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://billetterie-floirac.mapado.com/”}] Cet événement consacré aux musiques du monde rythme le début de l’été sur la rive droite bordelaise. Quatre soirées de concerts gratuits, les pieds dans l’herbe de quatre magnifiques parcs de communes amies – Bassens, Cenon, Floirac et Lormont. Le Festival des Hauts de Garonne nous délivre une musique d’ailleurs pour nous faire rêver, vibrer, voyager, et nous donner du bonheur le temps d’une soirée, avec son goût délicieux d’universalité. Vous repartirez avec des souvenirs, le cœur gonflé de joie et d’énergie ! En plein air, gratuit et ouvert à tous, le festival de musiques du monde sera accompagné d’espaces de restauration sur le thème “cuisine du monde”, ainsi que des stands de produits artisanaux… Partenariat Musiques de nuit Le Rocher de Palmer ACCÈS LIBRE

