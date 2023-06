Vide greniers nocturne avec Collectif Floiracais Danielle Mitterrand Parc du Castel Floirac, 24 juin 2023, Floirac.

Vide greniers nocturne avec Collectif Floiracais Danielle Mitterrand Samedi 24 juin, 15h00 Parc du Castel

C’est repartiiiiiiiiii! On se retrouve pour une deuxième édition cette année mais…en Nocturne!

LE vide greniers côté rive droite à ne pas manquer et passer une belle soirée!

L’été arrive et il est temps de vider vos greniers pour renouveler votre intérieur ou votre garde robes.

Croisons les doigts pour que le soleil soit avec nous.

L’association Collectif Floiracais Danielle Mitterrand organise son vide greniers le samedi 24 juin.

Ouverture au public de 15h à 22h!

Venez dénicher l’objet que vous recherchez depuis des mois, ou juste un coup de coeur qui trouvera une nouvelle place dans votre maison.

Au programme:

– Concours de molky

– Jeux surdimensionnés

– concert en soirée

L’emplacement est de 10 euros les 3 mètres maximum ou 4 euros le mètre matériel non fourni.

Le règlement se fera lors de l’inscription afin de valider votre participation.

Les fonds récoltés serviront a financer une fomration premier secours aux habitants de Floirac (sur réservation).

Et comme nous pensons aussi à vos papilles, venez vous régaler avec un petit repas préparé cette année par l’association « Agir Autrement » pour le salé et notre association pour le sucré.

Attention: matériel non fourni, et les voitures ne sont pas autorisées derrière les stands. Mais nous avons des bras pour vous aider à déballer ?

Merci de votre compréhension.

Nous vous espérons aussi nombreux que lors de nos années précédentes avec toujours vos sourires et bonne humeur !

Parc du Castel 33270 Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.99.00.97.87 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00

vide greniers chiner

Vide greniers nocturne avec Collectif Floiracais Danielle Mitterrand