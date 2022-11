Distribution de jeunes plants Parc du Castel Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Distribution de jeunes plants Parc du Castel, 27 novembre 2022, Floirac. Distribution de jeunes plants Dimanche 27 novembre, 09h00 Parc du Castel A l’occasion de l’Arbre en Fête, la Ville distribue de jeunes plants d’arbres à destination des habitants le dimanche 27 novembre, de 9 h à 13 h, sur le marché du Castel. Parc du Castel 33270 Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre de l’opération « Plantons 1 millions d’arbres » de Bordeaux métropole, la « Fête de l’arbre » se déroulera du 25 novembre au 1er décembre sur l’ensemble des 28 communes de la métropole.

L’occasion pour la Ville, d’organiser une distribution de jeunes plants d’arbres à destination des habitants le dimanche 27 novembre, de 9h à 13h, sur le marché du Castel. A savoir :

• Compte tenu de leur croissance et de leurs besoins, ces végétaux sont destinés à être plantés dans un jardin et non en pot.

• Pas de réservation préalable, distribution dans la limite du stock de 150 plants

• 1 plant par foyer

• Variétés proposées : pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers, chênes, noisetiers, érables champêtres, orme

• Un mini-guide de plantation sera remis avec les jeunes arbres. Animations dans les écoles

Des animations pédagogiques auront également lieu dans les écoles de la commune qui se sont portées volontaires pour participer au projet. Un arbre sera planté dans la cour de chaque école participant au projet, avec le concours des élèves.

Un geste fort pour impliquer et sensibiliser nos enfants à l’importance de l’arbre et son rôle central pour notre qualité de vie.

