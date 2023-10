Balade contée éclairée aux flambeaux Parc du Casino Niederbronn-les-Bains, 25 novembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Entre amis ou en famille, venez (re)découvrir des contes de Noël en français et en alsacien à travers la cité thermale de Niederbronn-les-Bains !.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . 0 EUR.

Parc du Casino

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



With friends or family, come and (re)discover Christmas tales in French and Alsatian through the spa town of Niederbronn-les-Bains!

Con amigos o en familia, venga a (re)descubrir los cuentos de Navidad en francés y alsaciano por la ciudad balneario de Niederbronn-les-Bains

Mit Freunden oder der Familie: Entdecken Sie (wieder) Weihnachtsgeschichten auf Französisch und Elsässisch in der Thermalstadt Niederbronn-les-Bains!

Mise à jour le 2023-10-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte