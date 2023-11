Visite libre de la maison du Père Noël, coloriages et lectures de contes Parc du Casino Niederbronn-les-Bains, 25 novembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

La maison du Père-Noël est grande ouverte à tous les curieux désireux d’en apprendre plus sur ce fabuleux personnage..

2023-11-25 fin : 2023-12-03 20:00:00. 0 EUR.

Parc du Casino

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Santa’s house is wide open to anyone interested in learning more about this fabulous character.

La casa de Papá Noel está abierta de par en par a todo el que quiera saber más sobre este fabuloso personaje.

Das Haus des Weihnachtsmanns steht allen Neugierigen, die mehr über diese fabelhafte Figur erfahren möchten, weit offen.

