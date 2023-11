Boîte aux lettres du Père Noël Parc du Casino Niederbronn-les-Bains, 24 novembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

La boîte au lettre du Père Noël est à disposition pour y déposer vos listes de cadeaux..

2023-11-24 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

Parc du Casino

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Santa’s letterbox is available for you to leave your gift lists.

El buzón de Papá Noel está disponible para sus listas de regalos.

Der Briefkasten des Weihnachtsmanns steht zur Verfügung, in den Sie Ihre Geschenkelisten einwerfen können.

