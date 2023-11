Concert : Robin Leon Parc du casino Niederbronn-les-Bains, 24 novembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Afin de fêter le lancement des festivités de l’Avent et d’inaugurer le marché de Noël de Niederbronn-les-Bains, assistez au concert de Robin Leon !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:00:00. 0 EUR.

Parc du casino

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



To celebrate the launch of the Advent festivities and to inaugurate the Christmas market of Niederbronn-les-Bains, attend the concert of Robin Leon!

Para celebrar el lanzamiento de las fiestas de Adviento e inaugurar el mercado navideño de Niederbronn-les-Bains, ¡asista a un concierto de Robin Leon!

Um den Start der Adventsfeierlichkeiten und die Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Niederbronn-les-Bains zu feiern, besuchen Sie das Konzert von Robin Leon!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte