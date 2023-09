Marché de Noël Parc du Casino Niederbronn-les-Bains, 24 novembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Au cœur des Vosges du Nord, dans la station thermale de Niederbronn-les-Bains, un marché de Noël placé sous le signe de la convivialité et du partage qui met à l’honneur produits artisanaux et locaux !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 19:00:00. 0 EUR.

Parc du Casino

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



In the heart of the Northern Vosges, in the spa town of Niederbronn-les-Bains, a Christmas market placed under the sign of conviviality and sharing which honours artisanal and local products!

En el corazón de los Vosgos del Norte, en la ciudad balneario de Niederbronn-les-Bains, un mercado navideño bajo el signo de la convivencia y el compartir que pone en valor los productos locales y artesanales

Im Herzen der Nordvogesen, im Kurort Niederbronn-les-Bains, findet ein Weihnachtsmarkt im Zeichen der Geselligkeit und des Teilens statt, bei dem handwerkliche und lokale Produkte im Vordergrund stehen!

Mise à jour le 2023-08-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte