Ça va péter ! Spectacle de cirque gratuit au Parc du Brondeloire Dimanche 23 juillet, 17h00 Parc du Brondeloire Gratuit et sans réservation

Spectacle de cirque explosif. Un couple un peu excentrique arrive sur scène avec un objectif commun : faire peter le plus de ballons possibles ! Ils mettront à l’épreuve leurs techniques circadiennes ainsi que leur grande créativité pour atteindre leur but le plus incroyablement possible. Deux personnalités diamétralement opposées s’unissent pour passer un moment extraordinaire avec leurs spectateurs. Basé sur le moment présent et en interaction constante avec le public, ce spectacle vous coupera le souffle !

Parc du Brondeloire 38 Rue du Brondeloire Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=27aadf0e-76ff-45d2-b7c5-525101b21ab5

2023-07-23T17:00:00+02:00 – 2023-07-23T17:45:00+02:00

cirque jonglage

Circo a la maleta