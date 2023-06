Fulgurance, Cirque Hirsute, Cosmicomics Parc du Bosquet Livron-sur-Drôme, 2 juillet 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

Cosmicomics est une nouvelle création, petite sœur de Aux Étoiles!, entièrement réécrite pour la rue avec le public à 360°..

2023-07-02 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-02 . .

Parc du Bosquet Val de Drôme

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Cosmicomics is a new creation, the little sister of Aux Étoiles! entirely rewritten for the street with a 360° audience.

Cosmicomics es una nueva creación, la hermana pequeña de Aux Étoiles! totalmente reescrita para la calle con un público de 360°.

Cosmicomics ist eine neue Kreation, eine Schwester von Aux Étoiles, die für die Straße mit 360°-Publikum völlig neu geschrieben wurde.

