Ouverture de la saison culturelle 2023/24 Parc du Bois fleuri Lormont, 23 septembre 2023, Lormont.

Vernissage de l’exposition Rakavi : Lormont / Fidji, terres de rugby

Lormont est une terre de rugby. Aux Fidji, le rugby est un sport national, voire une religion. Ce petit archipel du Pacifique, qui compte un peu moins d’un million d’habitants, a pris une place majeure sur la scène mondiale du rugby. L’exposition* retrace l’histoire de la rencontre entre le rugby lormontais et le rugby fidjien.

En partenariat avec le CA Lormont Hauts de Garonne Rugby, Jean-Paul Callède, l’ambassade des Fidji (mission permanente des îles Fidji auprès des Nations Unies), l’Association des supporters fidjiens et la Ville de Libourne. Exposition réalisée par le Centre d’arts, en collaboration avec les Archives municipales et le Service Communication de la Ville de Lormont.

Salle d’exposition de la médiathèque du Bois fleuri, à 18h30

Tout public. Entrée gratuite

Horaires d’ouverture de la salle d’exposition, du 02 septembre au 28 octobre 2023

Mardi de 15h à 19h

Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Jeudi visites guidées sur inscription

Vendredi de 15h à 19h

Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Marché gourmand aux saveurs fidjiennes, à partir de 19h

> Concert Patience & the Pacific Islanders

Le groupe Patience & the Pacific Islanders réunit des musiciens originaires de différentes îles du Pacifique. La chanteuse Patience est fidjienne. En formation complète, c’est une dizaine d’artistes sur scène et en dehors (musiciens et danseurs) qui nous invitent à découvrir l’univers artistique et folklorique des îles océaniennes. Un spectacle dansant, aux couleurs sportives et fidjiennes, pour ouvrir la nouvelle saison culturelle 2023-2024 à Lormont. En partenariat avec Musiques de Nuit.

Concert Exposition

Patience and the Pacific islanders