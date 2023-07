Welcome Fidji : Cérémonie d’accueil de l’équipe fidjienne Parc du Bois fleuri Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Welcome Fidji : Cérémonie d’accueil de l’équipe fidjienne Parc du Bois fleuri Lormont, 2 septembre 2023, Lormont. Welcome Fidji : Cérémonie d’accueil de l’équipe fidjienne Samedi 2 septembre, 11h30 Parc du Bois fleuri ratuit (partie protocolaire limitée aux personnes munies de l’invitation) La Ville de Lormont et France Rugby 2023 accueillent officiellement l’équipe des Fidji. Prises de paroles, remise des caps, médailles et cadeaux, chants et danses, rencontres et dédicaces avec les joueurs. Parc du Bois fleuri Rue Lavergne Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T11:30:00+02:00 – 2023-09-02T14:00:00+02:00

2023-09-02T11:30:00+02:00 – 2023-09-02T14:00:00+02:00 Fidji Cérémonie Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Parc du Bois fleuri Adresse Rue Lavergne Lormont Ville Lormont Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Parc du Bois fleuri Lormont

Parc du Bois fleuri Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/