Spectacle Paroles d'Exilés | Cie Entre-Nous
Mercredi 23 août, 18h00
Parc du Bois Fleuri
Lormont
Tout public
Lecture de textes et poèmes écrits par les habitant·es dans le cadre du projet de création collective « Frontières ».

La lecture sera suivie d’un pot et d’un temps d’échanges. Parc du Bois Fleuri Route de Bordeaux Lormont 33310 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

