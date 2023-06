Widad Mjama & Khalil Epi / Sowal Diabi Parc du Bois fleuri Lormont, 1 juillet 2023, Lormont.

Widad Mjama & Khalil Epi / Sowal Diabi Samedi 1 juillet, 19h00 Parc du Bois fleuri Entrée gratuite – Village écocitoyen et restauration à partir de 19h – Concerts à partir de 20h30

Personnalité flamboyante, Widad Mjama est la toute première femme rappeuse du Maghreb. Depuis plusieurs années, elle s’intéresse à cette tradition musicale marocaine ancestrale transmise tout particulièrement par des femmes, les Chikhates dont le chant pourrait être assimilé au blues, en arabe dialectal qui se transmet exclusivement de façon orale. Il véhicule une parole forte, d’une grande liberté, féministe, dénonçant l’injustice, incitant au soulèvement contre l’oppresseur et le colonisateur.

Sowal signifie « question » en persan, diabi « réponse » en bambara. C’est dire toute l’originalité de ce projet qui associe chanteurs et musiciens, iraniens, kurdes, afghans, maliens et le groupe d’éthio-jazz français Arat Kilo. Une incroyable rencontre.

LE VILLAGE ÉCO-CITOYEN

Le festival des Hauts de Garonne c’est de la musique, des rencontres et du partage. A côté de la scène, les associations locales occupent « le Village ». Cet espace rassemble des associations locales porteuses de démarches éco-citoyennes militantes. Le Village offre aussi la possibilité de se rafraîchir et de savourer des plats aux saveurs des cuisines du monde.

https://youtu.be/MBYj6nHd7vE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

Festival des Hauts de Garonne

© Hessam Dashti