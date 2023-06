Bouquinerie du Bois fleuri Parc du Bois fleuri Lormont, 1 juillet 2023, Lormont.

Bouquinerie du Bois fleuri Samedi 1 juillet, 10h00 Parc du Bois fleuri Pique-nique tiré du sac dans le parc si la météo le permet

5000 ouvrages et CD à saisir à prix modiques. Profitez de votre passage pour déposer dans le bac prévu à cet effet les livres dont vous ne voulez plus dans votre bibliothèque. Ils seront récupérés et recyclés par l’association « Le Livre Vert ». Le bénéfice des ventes de cette bouquinerie sera reversé à l’association USL (section foot féminin).

PROGRAMME

10h à 17h > Bouquinerie en extérieur si beau temps

Bouquinerie en extérieur si beau temps 11h à 12h > Démonstration de capoera par l’association Arte Negra

Démonstration de capoera par l’association Arte Negra 10h à 17h > Débarrassez vos étagères / Bac de récupération du Livre Vert

Débarrassez vos étagères / Bac de récupération du Livre Vert 10h à 17h > Mise en avant des coups de coeur jeunesse et des ateliers ados-adultes

Parc du Bois fleuri Rue Lavergne Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine
mediatheque@lormont.fr
05 56 74 59 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

Braderie