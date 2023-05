Remise des prix et concert des élèves de l’ EMMDT Dominique Boudot Parc du Bois fleuri Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Remise des prix et concert des élèves de l' EMMDT Dominique Boudot
Mercredi 28 juin, 18h00
Parc du Bois fleuri
Entrée gratuite
↓ Le programme 2023
Parc du Bois fleuri
Rue Lavergne Lormont
Lormont 33310 Génicart
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T18:00:00+02:00 – 2023-06-28T19:30:00+02:00
Festival Tous en scène
Apéro-concert
Détails
Catégories d'Évènement:
Gironde, Lormont
Lieu
Parc du Bois fleuri
Adresse
Rue Lavergne Lormont
Ville
Lormont
Departement
Gironde

