Prémices Parc du Bois fleuri, 1 avril 2023, Lormont.

Prémices Samedi 1 avril, 18h00 Parc du Bois fleuri 8€ et 4€ – Réservation conseillée

Après Opaque en 2018 et Instinct en 2019, Prémices est la première pièce de groupe de la compagnie fondée par Simon Dimouro, danseur reconnu de la scène hip-hop actuelle.

Comme ses deux autres créations, elle puise son essence dans l’instinctivité et la fulgurance des danses urbaines. Prémices traite de la liberté et de la nécessité urgente de faire communauté. De l’élévation d’une personne dans un système fermé et de l’influence sur son environnement. Plongeons dans un univers hybride, sensible, musical, instinctif et numérique, pour découvrir le subtil mélange du hip-hop et de la danse contemporaine.

> https://www.cie-entite.com

https://www.youtube.com/watch?v=YLByMrQHUKo

↓ Programme du festival Cultures urbaines 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T18:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:30:00+02:00

Festival cultures urbaines Danse HIP-HOP