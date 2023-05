rendez vous aux jardins : le Parc du Bois d’Avaize Parc du Bois d’Avaize, 3 juin 2023, Saint-Étienne.

rendez vous aux jardins : le Parc du Bois d’Avaize 3 et 4 juin Parc du Bois d’Avaize Maximum 50 personnes, prévoir des chaussures adaptées

Visite commentée du Parc :

Samedi écoute des chants d’oiseaux, explications sur la flore par notre botaniste Philippe Bariol.

Dimanche visite commentée par Jean Fayard, président de l’Association, informations historiques, géographiques.

Parc du Bois d’Avaize St Etienne Saint-Étienne 42100 Terrenoire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0606495782 https://parcduboisdavaize.wixsite.com/website Une forêt si proche du centre-ville ! Le bois d’Avaize est situé sur une colline à la limite de Saint-Étienne et de Terrenoire. Ouvert au public en 1996 sur une ancien site minier reconquis par une végétation naturelle, il est classé « Natura 2000 » au titre de la conservation des milieux naturels pour la richesse de sa flore. On y trouve notamment l’Ajonc nain (un arbuste épineux) dans sa situation la plus orientale. Il joue également le rôle d’un conservatoire géologique grâce aux affleurements d’une couche géologique, la plus récente du carbonifère, décrite pour la première fois à Saint-Étienne par l’École des Mines, appelée le Stéphanien. Un bois, donc, pour partir à la découverte des plantes et du sol… En plus, le bois d’Avaize bénéficie du programme Nature 2050 pour renforcer sa biodiversité et améliorer sa connexion au Parc Naturel Régional du Pilat. Quartier Terrenoire 42000 Saint-Étienne ©Mairie de Saint-Étienne parking rue Jean Baptiste Ogier, ou accès bus M3 arrêt Thomas Edison puis prendre la rue Jean Moulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

©Association du Bois d’Avaize