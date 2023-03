Accueil du Rallye international du Pays de Fougères : 150 voitures anciennes à admirer au Bois Cornillé. Parc du Bois Cornillé, 4 juin 2023, Val-d'Izé.

Tarif adulte : 5€ – Tarif Enfant (<18 ans) : gratuit

Dimanche 4 juin, entre 10h et 11h, 150 véhicules d’époque (1917 à 1973) parcourront les allées du parc.

Seront représentées des marques prestigieuses pour faire rêver (Delahaye, Delage, Alvis, Lagonda, Rolls-Royce, Bentley, Aston-Martin, etc.) mais aussi des véhicules populaires, à l’image des Citroën, Panhard ou Simca, pour raviver d’heureux souvenirs.

Le Bois Cornillé se réjouit de recevoir les équipages venus des quatre coins du monde, des USA à l’Inde en passant par l’Irlande. Un grand merci aux organisateurs de L’APPF, l’association Automobile et Patrimoine du Pays de Fougères.

Nous conseillons au public d’arriver à 9h30 pour profiter pleinement du spectacle de l’arrivée du rallye dans la longue allée d’arrivée au Bois Cornillé.

Parc du Bois Cornillé 17, rue du château, 35450, Val-d’Izé, Ille et Vilaine, Bretagne Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 07 79 11 32 https://www.boiscornille.fr/ https://www.facebook.com/boiscornille/;https://www.instagram.com/boiscornille/?hl=fr Les paysagistes du XIXème, Bühler et André ont conçu un vaste parc ouvrant des perspectives sur le château néogothique, les bois, étangs et pâtures. La promenade harmonieuse offre des surprises variées : l’élégant parterre français, le calme de l’étang muré, l’intimité de l’allée de mousse, les chemins creux et jardinets fleuris des pavillons d’octroi…

© APPF