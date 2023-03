Découvrez le Parc du Bois Cornillé avec la propriétaire Parc du Bois Cornillé, 3 juin 2023, Val-d'Izé.

Découvrez le Parc du Bois Cornillé avec la propriétaire 3 et 4 juin Parc du Bois Cornillé Tarif Adulte : 5 € . Tarif Enfant (<18 ans) : gratuit

Quand le paysage se fait jardin, quand le jardin devient paysage… Le domaine du Bois Cornillé : un rare témoin des grands parcs de la Belle époque à découvrir en compagnie de la propriétaire.

Parc du Bois Cornillé 17, rue du château, 35450, Val-d’Izé, Ille et Vilaine, Bretagne Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 07 79 11 32 https://www.boiscornille.fr/ https://www.facebook.com/boiscornille/;https://www.instagram.com/boiscornille/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.boiscornille.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607791132 »}] Les paysagistes du XIXème, Bühler et André ont conçu un vaste parc ouvrant des perspectives sur le château néogothique, les bois, étangs et pâtures. La promenade harmonieuse offre des surprises variées : l’élégant parterre français, le calme de l’étang muré, l’intimité de l’allée de mousse, les chemins creux et jardinets fleuris des pavillons d’octroi…

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:15:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

