Parc du Bois Cornillé – Neurodon Val-d’Izé, 7 mai 2022, Val-d'Izé.

Parc du Bois Cornillé – Neurodon Val-d’Izé

2022-05-07 – 2022-05-08

Val-d’Izé Ille-et-Vilaine Val-d’Izé

Le Bois Cornillé vous propose de visiter son parc, tout en participant à la recherche sur le cerveau via l’opération “Jardins ouverts pour le neurodon”.

En effet, le pass adulte sera pour l’occasion à 6€, dont 2€ reversé à la fédération pour la recherche sur le cerveau.

Venez découvrir un patrimoine labellisé Jardin Remarquable et Monument Historique. Au Bois Cornillé, la promenade est un art de vivre. Venez admirer les perspectives sur le château néogothique, les prairies bocagères, les clochers du village et les floraisons de mai.

Ouvert de 10h à 19h.

Tarifs : adulte : 6€ (dont 2€ reversés) / mineur accompagné : gratuit.

Les animaux tenus en laisse sont admis dans le parc.

Contact : 06 07 79 11 32 / boiscornille@gmail.com

