C’est un jardin extraordinaire… Mercredi 2 août, 16h00 Parc du Bel-Ebat

C’est auprès de son arbre dans le parc du Bel-ébat que l’avonnaise Clémentine Decouture vous propose en solo avec sa harpe et sa voix enchanteresse, un programme éclectique de Bizet à nos jours, de Bourvil à Gershwin. Un hommage à nos origines celtes et à la nature,où hobbits et léprechauns festoient en toute liberté !

Parc du Bel-Ebat Rue du Vieux Ru 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T16:00:00+02:00 – 2023-08-02T17:30:00+02:00

concert harpe