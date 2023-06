Soirée républicaine Parc du Bel-Ebat Avon, 13 juillet 2023, Avon.

Soirée républicaine Jeudi 13 juillet, 19h00 Parc du Bel-Ebat

La ville d’Avon vous propose de passer un moment convivial autour de la fête nationale du 14 Juillet. Au programme de la soirée : retraite aux flambeaux un concert duo par A Birchola et Nils Wekstein aux percussions. Et un bal animé par BAJ Evènementiel.

A Brichola est le duo guitare-voix dedeux européens, une française et un italien, amoureux de la musique brésilienne. Ils rendent hommage aux maîtres de la chanson brésilienne à travers un répertoire choisi, allant de la bossa nova aux sambas populaires. Ils imitent la langue, le style avec une authenticité et des arrangements personnels.

Vous retrouverez sur place de quoi vous restaurer. (Foodtrucks, glaciers et brasseurs)

Parc du Bel-Ebat Rue du Vieux Ru 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:30:00+02:00

