Nord Dimanche du Baroeul Parc du Baroeul Mons-en-Barœul, 28 juillet 2019, Mons-en-Barœul. Dimanche du Baroeul Dimanche 28 juillet 2019, 14h00 Parc du Baroeul GRATUIT Les traditionnels Dimanches du Baroeul reviennent avec une journée aux couleurs d’Eldorado. Au programme, de nombreuses activités avec notamment : la présence du Planétarium Itinérant, d’Alebrijes Mobiles, de pinatas géantes, et d’un bal par les Mariachis Sabor a Mexico pour animer le temps du repas. La journée se terminera par un grand feu de camp en musique. Parc du Baroeul rue du baroeul, mons en baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

