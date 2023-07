Gagner du Terrain #4 – Jouer aux Dominos Parc Dominos Saint-Jacques-de-la-Lande, 7 juillet 2023, Saint-Jacques-de-la-Lande.

Gagner du Terrain #4 – Jouer aux Dominos Vendredi 7 juillet, 16h30 Parc Dominos Vendredi 7 juillet de 16 h 30 à 21 h 30, Parc Dominos de la Courrouze, rendez-vous au croisement de l’Avenue Germaine Tillon et de la rue de l’Ile de Sein, Rennes. Gratuit. Contact : 06 85 85 00 79

Jouer aux Dominos, un jeu d’urbex en équipe, le 7 juillet prochain à la Courrouze (Rennes – 35)

À la (re)découverte de la friche !

Friche située dans un ancien site militaire de production de munitions, le quartier de la Courrouze à Rennes continue de se transformer. Si plus de la moitié de la ZAC a été aménagé et que l’arrivée de la ligne b du métro a marqué un tournant dans l’ouverture du quartier à la ville, les habitant.es méconnaissent encore de nombreux espaces dans cette partie de la ville où cohabite nouveaux immeubles, herbes folles, vestiges industriels et graphs.

Co-construire un quartier en mutation avec l’urbanisme culturel

Les méthodes traditionnelles de l’aménagement urbain sont aujourd’hui remises en cause et les habitant.es sont de plus en plus appelés à participer aux nouveaux projets. La pratique quotidienne des espaces publics génère un savoir et les citoyen.nes ont donc beaucoup à apprendre aux acteurs de l’urbanisme : comment les usager.es pratiquent la ville ou quels sont leurs besoins et leurs attentes pour le futur. Parallèlement, les citoyen.nes s’engagent dans leur territoire et veulent participer davantage aux décisions pour leurs lieux de vie.

Pour répondre à ces attentes, Territoires et Développement, l’aménageur de la ZAC, travaille depuis 2018 avec la coopérative d’urbanisme culturel Cuesta et le collectif d’artistes et de chercheur.ses GONGLE qui expérimentent des méthodes atypiques, basées sur la créativité et le jeu. Ces démarches participatives et créatives visent à donner voix aux citoyen.nes et tester de nouvelles pratiques dans les espaces publics de la Courrouze.

Quand la friche Dominos devient terrain de jeu

Cette année, avec le collectif d’animation de l’espace public Les Animé.e.s, ils préfigurent le secteur des Dominos de la Courrouze. Principalement investi par des grandes entreprises et quelques immeubles d’habitations, ce quartier continue sa mue avec un parc public à venir. Au sein de ces espaces se cachent des pépites : des traces du passé militaire dissimulées sous la végétation. Au printemps, 5 ateliers participatifs et ludiques ont été organisé avec les salarié.es et les habitant.es du quartier pour explorer la friche et (re)penser les espaces publics existants et futurs de Dominos.

Inspiré de l’urbex et du jeu de dominos, Jouer aux Dominos est un dispositif artistique de concertation dans l’espace public qui conclut la démarche et qui se déroulera le vendredi 7 juillet prochain. Ouvert à toutes et tous, les participant.es seront amenés à découvrir le futur parc et ses pépites en équipe : des anciennes bâtisses militaires en ruine, des arbres enlacés, un étang perdu derrière la flore, ou encore une butte panoramique. À la clef de ce jeu de piste, un lieu secret sera dévoilé pour poursuivre les festivités, boire un verre et manger en musique.

Jouer aux Dominos est partenaire des Tombées de la Nuit dans le cadre des programmations amies.

2023-07-07T16:30:00+02:00 – 2023-07-07T21:30:00+02:00

