Immersion nature 29 octobre – 3 novembre Parc d’Olhain

Au cœur d’un écrin de verdure de 200 hectares, le Parc d’Olhain offre le cadre idéal pour l’expérience de la vie en collectivité en mode nature et convivialité.

Un village de 20 chalets-cabanes est à disposition avec 3 lits superposés soit 6 couchages par chalets ! Des sanitaires neufs sont à proximité immédiate. Pas de linge de lit, ni de linge de toilette.

Prévoir les draps et sac de couchage.

La restauration « la salle des Trappeurs » est le lieu de restauration des centres de loisirs pendant les périodes de vacances scolaires, elle se situe au cœur du camping du Parc d’Olhain et s’intègre idéalement dans le paysage grâce à son ossature en bois.

Encadré d’un guide nature, les enfants pourront explorer la forêt de la base d’Olhain en randonnée pédestre.

À travers ce séjour, le centre social Marcel Bertrand souhaite permettre aux enfants d’accéder à des vacances de qualité, dans un cadre de confiance, en lien avec le projet pédagogique de la structure.

Les séjours sont des périodes importantes pour les enfants, une parenthèse nécessaire pour rompre avec le quotidien entre l’école et la maison, tout en garantissant une continuité pédagogique. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles activités et de nouveaux endroits.

Ce séjour s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans et offre une gamme d’activités adaptées et encadrés par une équipe de professionnels expérimentés et diplômés.

Il sera organisé avec soin pour permettre aux enfants de découvrir un environnement différent, des activités éducatives et de vivre une expérience enrichissante de vie collective.

Les enfants pourront ainsi, s’épanouir dans des activités innovantes, et découvrir un environnement différent en toute sécurité.

