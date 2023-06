BIVOUAC FESTIVAL – 25, 26 et 27 août 2023 – Parc d’Olhain Parc D’Olhain Maisnil-lès-Ruitz Maisnil-lès-Ruitz Catégories d’Évènement: Maisnil-lès-Ruitz

BIVOUAC FESTIVAL

VENDREDI 25 AOÛT – 16H AU DIMANCHE 27 AOÛT – 16H

PARC D’OLHAIN

Un éco & slow festival près de chez vous, qui vous permettra de passer un moment de détente, entre activités de plein air et concerts, au coeur du Parc d’Olhain ✨ → Tarifs :

? PASS WEEK-END (Concerts + activités) – 65€ (du vendredi au dimanche)

? PASS VENDREDI (Concerts uniquement) – 35€

? PASS SAMEDI (Concerts uniquement) – 35€

Petit déjeuner :

? PETIT DÉJ’ DU TRAPPEUR SAMEDI – 10€

? PETIT DÉJ’ DU TRAPPEUR DIMANCHE – 10€ Hébergements :

? BULLE DANS LES ARBRES – 2 PERSONNES – DU VEN. 25/08 à 16h00 au DIM. 27/08 à 12H00 – 220€

? CABANE EN BOIS – 6 PERSONNES – DU VEN. 25/08 à 16h00 au DIM. 27/08 à 12H00 – 260€

? PASS CAMPING – DU VEN. 25/08 à 16H00 au DIM. 27/08 à 12H00 – 20€

? CAMPING-CAR – PLACE DE STATIONNEMENT – NUIT 1 – DU VEN. 25/08 à 16h00 au SAM. 26/08 à 12H00 – 15€

?CAMPING-CAR – PLACE DE STATIONNEMENT – NUIT 2 – DU SAM. 26/08 à 12h00 au DIM. 26/08 à 12H00 – 15€

Plus d’informations sur les différentes modalités hébergement et restauration sur https://bivouac-festival.tickandyou.com/121-hebergements → Billetterie : billets en vente sur bivouacfestival.com → Line up

AGAR AGAR – BLUMI – KIDS RETURN – THE DOUG – THE HAUNTED YOUTH – DISIZ – JAN VERSTRAETEN – JEANNE TO – JOHAN PAPACONSTANTINO – PRINCE WALY – QUANTUM QUANTUM – USSAR

DJ SET : CANAPÉ MIX & LE GROOVE DES FAMILLES → Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE – 03 28 04 56 66 – reservation@tickandyou.com → PARC D’OLHAIN

