Vivons le sport et la Nature Parc d’Olhain, 6 août 2023, Maisnil-lès-Ruitz.

Séjour de 5 jours et 4 nuits pour des enfants âgés de 6 à 13 ans, avec un programme d’activités riches et différents selon les tranches d’âges (6/10 et 10/13) .

Le séjour est axé sur le sport et la nature, afin de permettre aux enfants de développer des compétences que ce soit en sport, en régle de vie, pour la vie en collectivité, tout en se rapprochant de la nature et s’éloigner des écrans le temps d’une semaine.

Les enfants seront logés dans des chalets, dans la fôret et n’auront pas accès à la tv, ordinateur etc, juste au téléphone le soir pour ceux qui désirent appeler leurs parents.

Les enfants auront l’opportunité de participer à des stages multisports, des stage WoodArt ( projet créatif autour de la technique du collage photographique), du Poney, du parcours filet, des courses d’orientation, de la piscine, de la Emini moto…

Le but de ce séjour étant de favoriser les échanges entre jeunes, d’apprendre à vivre ensemble, se surpasser, et prendre confiance en soi.

Parc d’Olhain maisnil les ruitz Maisnil-lès-Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T00:30:00+02:00 – 2023-08-07T21:00:00+02:00

2023-08-11T00:30:00+02:00 – 2023-08-11T21:00:00+02:00

