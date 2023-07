Séjour Sportif au parc d’Ohlain parc d’Olhain Maisnil-lès-Ruitz Catégories d’Évènement: Maisnil-lès-Ruitz

Pas-de-Calais Séjour Sportif au parc d’Ohlain parc d’Olhain Maisnil-lès-Ruitz, 31 juillet 2023, Maisnil-lès-Ruitz. Séjour Sportif au parc d’Ohlain 31 juillet – 4 août parc d’Olhain Sur Inscription Un séjour d’une semaine en tente avec une thématique autour de sport proposé par le Parc d’Ohlain . LEs repas seront pris au réfectoire du Parc. Nous abordeons le sport sous différentes pratiques ( Course d’orientation, Tir à l’arc, VTT, Grimpe à l’arbre…) Sans oublier la vie en collectivité, l’entraide, l’esprit d’équipe seront nos valeurs sur ce séjour. parc d’Olhain Rue de Rebreuve 62620 Maisnil Les Ruitz Maisnil-lès-Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « yokis@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T17:00:00+02:00

2023-08-04T09:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00 Sport Détails Catégories d’Évènement: Maisnil-lès-Ruitz, Pas-de-Calais Autres Lieu parc d'Olhain Adresse Rue de Rebreuve 62620 Maisnil Les Ruitz Ville Maisnil-lès-Ruitz Departement Pas-de-Calais Age min 6 Age max 9 Lieu Ville parc d'Olhain Maisnil-lès-Ruitz

parc d'Olhain Maisnil-lès-Ruitz Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maisnil-les-ruitz/