Camp ROUZIER MARECHAL 1 – 7 juillet Parc d’Olhain 649 €

Antonin ROUZIER et Nicolas MARECHAL, deux anciens internationaux français avec plus de 500 sélections cumulées et 2 titres majeurs en équipe de France de Volleyball organisent un stage de volleyball au parc d’OLHAIN pour plus de 65 enfants du 01 au 07 juillet 2023. Coéquipiers et amis dans la vie, l’idée de s’associer et de créer un projet autour de notre sport afin de partager notre expérience du haut niveau et de former les jeunes joueurs nous est apparu comme une évidence.

Parc d’Olhain maisnil les ruitz Maisnil-lès-Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.camprouziermarechal.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:30:00+02:00 – 2023-07-01T20:00:00+02:00

2023-07-07T09:00:00+02:00 – 2023-07-07T20:00:00+02:00

volley stage